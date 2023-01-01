Биография

Андрей Золотарев — российский сценарист, продюсер, режиссер и актер. Двукратный номинант премии «Золотой орел». Родился в Москве 1 сентября 1982 года. Отучившись во ВГИКе, дипломированный сценарист стал работать корреспондентом на телеканале НТВ. Свой первый сценарий написал в 2006 году. Дебют Андрея Золотарева получился громкий — он участвовал в подготовке сценария комедийного сериала «Моя прекрасная няня» и далее пополнил портфолио проектами «Врачебная тайна», «Автономка» и «Дочки-матери». Работал над фильмом Федора Бондарчука «Призрак» и вместе с Данилой Козловским писал для киноленты «Тренер». Из-под пера Золотарева также вышли сценарии к фильмам «Притяжение», «Лед 2», «Спутник» и многосерийная картина «Триггер».