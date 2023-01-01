WinkАндрей Золотарев
Андрей Золотарев
- Карьера
- Актёр, Сценарист
- Дата рождения
- 1 сентября 1982 г. (42 года)
Биография
Андрей Золотарев — российский сценарист, продюсер, режиссер и актер. Двукратный номинант премии «Золотой орел». Родился в Москве 1 сентября 1982 года. Отучившись во ВГИКе, дипломированный сценарист стал работать корреспондентом на телеканале НТВ. Свой первый сценарий написал в 2006 году. Дебют Андрея Золотарева получился громкий — он участвовал в подготовке сценария комедийного сериала «Моя прекрасная няня» и далее пополнил портфолио проектами «Врачебная тайна», «Автономка» и «Дочки-матери». Работал над фильмом Федора Бондарчука «Призрак» и вместе с Данилой Козловским писал для киноленты «Тренер». Из-под пера Золотарева также вышли сценарии к фильмам «Притяжение», «Лед 2», «Спутник» и многосерийная картина «Триггер».
Фильмография
Сценарист
- 8.4
Василий2024, 107 мин
- 9.5
Лед 32024, 134 мин
- 9.4
Слово пацана. Кровь на асфальте2023
- 9.2
Повелитель ветра2023, 99 минБесплатно
- 7.0
Сказки Пушкина. Для взрослых2021
- 9.6
Лед 22020, 125 мин
- 9.6
Лед2018, 112 мин
- 8.7
Секретарша2017
- 9.0
Притяжение2017, 127 минБесплатно
- 9.1
Напарник2017, 88 мин
- 9.2
Ледокол2016, 119 мин
- 9.4
Призрак2015, 109 мин