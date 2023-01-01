Сказки Пушкина. Для взрослых (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Знакомые с детства сказочные истории оживают в современном мире. Смелая интерпретация классических произведений со звездным составом.



Сюжет сериала основан на пяти всем известных сказках Александра Сергеевича Пушкина, действие которых переносится в настоящее время и в антиутопическое будущее. Представьте себе, что Золотая рыбка становится стареющей кинодивой, царица — популярной блогершей, а Елисей превращается в модного российского рэпера. С помощью современных технологий, актуальных сюжетов и знакомых образов, альманах от продюсера Жоры Крыжовникова придает новое дыхание привычным сказочным историям.



Хотите увидеть, как знакомые сюжеты приобретают неожиданный смысл? Тогда включайте «Сказки Пушкина. Для взрослых». Сериал смотреть 2021 года можно прямо сейчас онлайн на видеосервисе Wink!



Все сезоны сериала Сказки Пушкина смотреть онлайн в хо�рошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.