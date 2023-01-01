Сказки Пушкина. Для взрослых (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+39 мин
Сказки Пушкина. Для взрослых
Сезон 1 Серия 1
- 18+49 мин
Сказки Пушкина. Для взрослых
Сезон 1 Серия 2
- 18+30 мин
Сказки Пушкина. Для взрослых
Сезон 1 Серия 3
- 18+43 мин
Сказки Пушкина. Для взрослых
Сезон 1 Серия 4
- 18+44 мин
Сказки Пушкина. Для взрослых
Сезон 1 Серия 5
- 18+28 мин
Сказки Пушкина. Для взрослых
Сезон 1 Серия 6
Сюжет
Знакомые с детства сказочные истории оживают в современном мире. Смелая интерпретация классических произведений со звездным составом.
Сюжет сериала основан на пяти всем известных сказках Александра Сергеевича Пушкина, действие которых переносится в настоящее время и в антиутопическое будущее. Представьте себе, что Золотая рыбка становится стареющей кинодивой, царица — популярной блогершей, а Елисей превращается в модного российского рэпера. С помощью современных технологий, актуальных сюжетов и знакомых образов, альманах от продюсера Жоры Крыжовникова придает новое дыхание привычным сказочным историям.
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Информация
Рейтинг
- КЗРежиссёр
Ксения
Зуева
- Режиссёр
Оксана
Карас
- НКРежиссёр
Наталья
Кудряшова
- ССРежиссёр
Слава
Синица
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- Актриса
Дарья
Жовнер
- Актриса
Лолита
Милявская
- ППАктёр
Павел
Попов
- Актёр
Денис
Шведов
- Актриса
Алена
Свиридова
- ЖЩАктёр
Жан-Мишель
Щербак
- Актёр
Андрей
Смоляков
- Актриса
Ирина
Безрукова
- ДЧАктёр
Даниил
Чуп
- Актриса
Мария
Карпова
- ЖБСценарист
Женя
Беркович
- Сценарист
Андрей
Золотарев
- Сценарист
Денис
Уточкин
- ЕХСценарист
Евгения
Хрипкова
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Михаил
Зыгарь
- Продюсер
Жора
Крыжовников
- ВЯХудожник
Владимир
Ярин
- ТРХудожник
Тимофей
Рябушинский
- ПЛХудожница
Полина
Лосева
- НСМонтажёр
Никита
Склокин
- ВВМонтажёр
Владимир
Воронин
- ИУМонтажёр
Иван
Ушатиков
- СТМонтажёр
Сергей
Тихненко
- Оператор
Матвей
Ставицкий
- ПДОператор
Петр
Духовской
- СМОператор
Сергей
Мачильский
- ВКОператор
Всеволод
Каптур
- АИКомпозитор
Артем
Иванов