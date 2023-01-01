Сказки Пушкина. Для взрослых (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+39 мин
Сказки Пушкина. Для взрослых
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+49 мин
Сказки Пушкина. Для взрослых
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+30 мин
Сказки Пушкина. Для взрослых
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+43 мин
Сказки Пушкина. Для взрослых
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+44 мин
Сказки Пушкина. Для взрослых
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+28 мин
Сказки Пушкина. Для взрослых
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
Сюжет
1 сезон многосерийного проекта познакомит вас с уже известными с детства героями, воплощенными в новых образах. Злободневные сюжеты и актуальная подача не оставят вас равнодушным, а классические сказки заиграют новыми красками. Оформляйте подписку на Wink и включайте 1 сезон сериала «Сказки Пушкина. Для взрослых», смотреть который можно на нашем онлайн-сервисе без рекламы!
В первом сезоне главные роли исполнили Ингеборга Дапкунайте, OG Buda, Игорь Верник, Ирина Носова, Лена Тронина и другие блестящие артисты. За режиссуру ответили Наталья Кудряшова, которая подготовила эпизоды «Салтан» и «Лебедь», Ксения Зуева с сериями «Рыбка» и «Балда», а также Оксана Карас, работавшая над «Царевной» и «Петушком».
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Информация
Рейтинг
- КЗРежиссёр
Ксения
Зуева
- Режиссёр
Оксана
Карас
- НКРежиссёр
Наталья
Кудряшова
- ССРежиссёр
Слава
Синица
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- Актриса
Дарья
Жовнер
- Актриса
Лолита
Милявская
- ППАктёр
Павел
Попов
- Актёр
Денис
Шведов
- Актриса
Алена
Свиридова
- ЖЩАктёр
Жан-Мишель
Щербак
- Актёр
Андрей
Смоляков
- Актриса
Ирина
Безрукова
- ДЧАктёр
Даниил
Чуп
- Актриса
Мария
Карпова
- ЖБСценарист
Женя
Беркович
- Сценарист
Андрей
Золотарев
- Сценарист
Денис
Уточкин
- ЕХСценарист
Евгения
Хрипкова
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Максим
Рыбаков
- Продюсер
Михаил
Зыгарь
- Продюсер
Жора
Крыжовников
- ВЯХудожник
Владимир
Ярин
- ТРХудожник
Тимофей
Рябушинский
- ПЛХудожница
Полина
Лосева
- НСМонтажёр
Никита
Склокин
- ВВМонтажёр
Владимир
Воронин
- ИУМонтажёр
Иван
Ушатиков
- СТМонтажёр
Сергей
Тихненко
- Оператор
Матвей
Ставицкий
- ПДОператор
Петр
Духовской
- СМОператор
Сергей
Мачильский
- ВКОператор
Всеволод
Каптур
- АИКомпозитор
Артем
Иванов