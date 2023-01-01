Сказки Пушкина. Для взрослых (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

1 сезон многосерийного проекта познакомит вас с уже известными с детства героями, воплощенными в новых образах. Злободневные сюжеты и актуальная подача не оставят вас равнодушным, а классические сказки заиграют новыми красками. Оформляйте подписку на Wink и включайте 1 сезон сериала «Сказки Пушкина. Для взрослых», смотреть который можно на нашем онлайн-сервисе без рекламы!



В первом сезоне главные роли исполнили Ингеборга Дапкунайте, OG Buda, Игорь Верник, Ирина Носова, Лена Тронина и другие блестящие артисты. За режиссуру ответили Наталья Кудряшова, которая подготовила эпизоды «Салтан» и «Лебедь», Ксения Зуева с сериями «Рыбка» и «Балда», а также Оксана Карас, работавшая над «Царевной» и «Петушком».



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