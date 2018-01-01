Биография

Владимир Ярин — российский художник-постановщик. Дважды был номинирован на премию «Ника» (в 1990 и 2000 годах). Родился 11 мая 1955 года. Владимир окончил факультет художественной и технической графики Кубанского государственного университета в 1978 году. В 1988 году завершил обучение на художественном факультете ВГИК. В том же году поступил на работу на киностудию им. Горького в качестве художника-постановщика. С 1996 по 2000 год работал художником-постановщиком на телепрограмме от компании НТВ «Куклы» — с его участием вышло 70 выпусков. Является действующим членом Союза кинематографистов РФ, а также членом Московского союза художников. В кино начал карьеру с 1989 года, работая над скандальным фильмом «До первой крови», а следом — над «Подземельем ведьм», одним из экспериментальных позднесоветских фэнтезийных фильмов. За работу над ним был впервые номинирован на премию «Ника».