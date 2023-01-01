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Новогодний переполох

Новогодний переполох (сериал, 2012) смотреть онлайн

2012, Новогодний переполох 1 сезон
Комедии18+

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Сюжет

Новый год судьба сводит вместе двух обаятельных мошенников – Гарика и Машу. Каждый из них преследует свои цели. Марии нужно завладеть тайным рецептом провинциальных шоколатье Шишкиных (в случае удачи еe ждет повышение по службе), а Гарику необходимо какое-то время отсидеться в тихом местечке. Мария предлагает Гарику работать сообща. Молодой человек соглашается, ведь тихий провинциальный городок, в котором проживает семейство Шишкиных для таких аферистов, как Гарик, подходит идеально. Люди, живущие здесь, открыты и доверчивы… Шишкины – не исключение!

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6.9 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Новогодний переполох»

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