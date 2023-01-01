Биография

Луиза-Габриэла Бровина — российская актриса кино и телевидения. Родилась в Москве 8 марта 2003 года. Карьеру в шоу-бизнесе начала еще в детстве. Снималась для модного журнала Bambini Collezioni, принимала участие в создании французского социального ролика о правилах дорожного движения. Также активно занималась танцами и музыкой, училась в школе с театральным уклоном. В возрасте шести лет Луиза-Габриэла Бровина засветилась в сериале «Катя: Военная история». Далее последовали фильмы «Громозека», «Путь к себе», «Вдовий пароход», «Белое платье», «Нелюбимый», «Зимы не будет», «Переводчик», «Завтрак у папы». Особую популярность получила после съемок в детективном сериале «Закрытая школа». Исполнила роль отличницы Кудряшовой в ситкоме «Классная Катя».