Последний из Магикян (сериал, 2013) смотреть онлайн

Сюжет

Веселый сериал об армянине, который пытается найти общий язык с дочками. Добрый ситком о большой многонациональной семье и конфликте поколений.



В день своего сорок девятого дня рождения Карен Магикян, любящий муж и отец троих прекрасных дочерей, замечает творящуюся вокруг суматоху: все члены семьи стараются угодить ему, подготавливают подарки и тщательно планируют празднование. Тогда Карен отправляется на работу в автомастерскую, где его ждет наглый клиент и требует разобраться с электроникой в машине. Мужчина отказывается обслуживать нахала, и тот уезжает, оставив едкий комментарий. Вскоре Карен попадает в аварию, виновником которой и оказывается тот самый парень. Армянин яростно ругает непутевого водителя и отправляется домой. Однако настроение Карена падает окончательно, когда на праздновании своего дня рождения он узнает, что наглый паренек — это новый возлюбленный его старшей дочери.



Хотите узнать, что будет дальше? Тогда скорее включайте легкий позитивный ситком «Последний из Магикян». Сериал 2013 года смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!



Все сезоны сериала Последний из Магикян смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.