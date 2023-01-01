Последний из Магикян
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Последний из Магикян

Последний из Магикян (сериал, 2013) смотреть онлайн

9.42013, Последний из Магикян 5 сезонов
Комедии, Русские18+

Сезоны и серии

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Сюжет

Веселый сериал об армянине, который пытается найти общий язык с дочками. Добрый ситком о большой многонациональной семье и конфликте поколений.

В день своего сорок девятого дня рождения Карен Магикян, любящий муж и отец троих прекрасных дочерей, замечает творящуюся вокруг суматоху: все члены семьи стараются угодить ему, подготавливают подарки и тщательно планируют празднование. Тогда Карен отправляется на работу в автомастерскую, где его ждет наглый клиент и требует разобраться с электроникой в машине. Мужчина отказывается обслуживать нахала, и тот уезжает, оставив едкий комментарий. Вскоре Карен попадает в аварию, виновником которой и оказывается тот самый парень. Армянин яростно ругает непутевого водителя и отправляется домой. Однако настроение Карена падает окончательно, когда на праздновании своего дня рождения он узнает, что наглый паренек — это новый возлюбленный его старшей дочери.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Последний из Магикян»

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