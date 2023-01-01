Последний из Магикян (сериал, 2013) смотреть онлайн
- 18+24 мин
Последний из Магикян
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+25 мин
Последний из Магикян
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
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Последний из Магикян
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Последни�й из Магикян
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Последний из Магикян
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+24 мин
Последний из Магикян
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+25 мин
Последний из Магикян
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+25 мин
Последний из Магикян
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+24 мин
Последний из Магикян
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Последний из Магикян
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+24 мин
Последний из Магикян
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+25 мин
Последний из Магикян
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
Сюжет
Веселый сериал об армянине, который пытается найти общий язык с дочками. Добрый ситком о большой многонациональной семье и конфликте поколений.
В день своего сорок девятого дня рождения Карен Магикян, любящий муж и отец троих прекрасных дочерей, замечает творящуюся вокруг суматоху: все члены семьи стараются угодить ему, подготавливают подарки и тщательно планируют празднование. Тогда Карен отправляется на работу в автомастерскую, где его ждет наглый клиент и требует разобраться с электроникой в машине. Мужчина отказывается обслуживать нахала, и тот уезжает, оставив едкий комментарий. Вскоре Карен попадает в аварию, виновником которой и оказывается тот самый парень. Армянин яростно ругает непутевого водителя и отправляется домой. Однако настроение Карена падает окончательно, когда на праздновании своего дня рождения он узнает, что наглый паренек — это новый возлюбленный его старшей дочери.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Резо
Гигинеишвили
- АСРежиссёр
Акаки
Сахелашвили
- Актёр
Грант
Тохатян
- Актриса
Анна
Ардова
- Актёр
Андрей
Бурковский
- Актриса
Элен
Касьяник
- АГАктриса
Алина
Гринберг
- Актриса
Луиза-Габриэла
Бровина
- БААктёр
Баймурат
Аллабердиев
- НВАктриса
Наталия
Вдовина
- АФАктёр
Александр
Феклистов
- АХАктриса
Амина
Хасанова
- ДАСценарист
Денис
Алистратов
- ЮРСценарист
Юрий
Русин
- АТСценарист
Андрей
Трубников
- ВМСценарист
Виктор
Медведский
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ГПХудожник
Григорий
Пушкин
- ПМХудожница
Полина
Микитенко
- ЭГХудожник
Эдуард
Гизатуллин
- АГМонтажёр
Андрей
Гамов
- Оператор
Михаил
Дементьев
- ДЕКомпозитор
Дато
Евгенидзе