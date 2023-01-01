Биография

Элен Касьяник — российская актриса театра и кино. Родилась в Нальчике 29 сентября 1987 года. Будущая артистка с детства тяготела к творчеству, с ранних лет начала изучать азы актерского мастерства. По окончании школы поступила в ВТУ имени Щукина. Получив диплом, стала членом труппы театра «Около дома Станиславского», где играла в постановках «Три сестры. Я вас не помню, собственно…», «Странники и гусары» и «Эпоха протеста (Легкий поцелуй)». Дебютной работой Элен Касьяник в кино стала роль в комедийном сериале «Агентство „Алиби“», а затем последовали проекты «Кружева» и «Мой любимый раздолбай». В 2011 году Элен досталась роль Мэлони в ситкоме «Детка» с Сергеем Шнуровым. Также актриса сыграла в многосерийных лентах «Последний из Магикян», «Умник» и «Предчувствие».