Биография

Андрей Бурковский – российский актер театра и кино, юморист, участник КВН. Именно благодаря успешному участию в команде легендарного клуба «Максимум» из Томска получает работу на канале СТС, где занят в производстве юмористического проекта «ДаЁшь молодЁжь!». К слову, об актерской карьере в амплуа комика-юмориста в фильмах Бурковский мечтал еще со школьной скамьи. Однако высшее образование будущий актер получил на юридическом факультете Томского государственного университета. Позднее – в 2014-м году – получен диплом и место в постоянной труппе МХТ им. Чехова. Отдавая приоритет работе в театре, Андрей Бурковский получает роли в ярких комедийных проектах. По-своему интересны проекты «Пушкин» и «Мифы», а также сериал «Адаптация» и одна из частей «Ёлки». Более глубокий образ актеру удалось исполнить в «Легенде о Коловрате». Многим запомнилось участие актера в «Звоните ДиКаприо!», однако «визитной карточкой» стал телесериал «Кухня». Богатый опыт участия в скетч-шоу и комедийных стенд-апах позволил проявить себя в проекте «Квнщики». Актер Андрей Бурковский женат на девушке Ольге, с которой редко посещает светские мероприятия. Семья воспитывает двоих детей: сына Максима и дочь Алису.