Андрей Бурковский
- Карьера
- Актёр, Сценарист
- Дата рождения
- 14 ноября 1983 г. (41 год)
Биография
Андрей Бурковский – российский актер театра и кино, юморист, участник КВН. Именно благодаря успешному участию в команде легендарного клуба «Максимум» из Томска получает работу на канале СТС, где занят в производстве юмористического проекта «ДаЁшь молодЁжь!». К слову, об актерской карьере в амплуа комика-юмориста в фильмах Бурковский мечтал еще со школьной скамьи. Однако высшее образование будущий актер получил на юридическом факультете Томского государственного университета. Позднее – в 2014-м году – получен диплом и место в постоянной труппе МХТ им. Чехова. Отдавая приоритет работе в театре, Андрей Бурковский получает роли в ярких комедийных проектах. По-своему интересны проекты «Пушкин» и «Мифы», а также сериал «Адаптация» и одна из частей «Ёлки». Более глубокий образ актеру удалось исполнить в «Легенде о Коловрате». Многим запомнилось участие актера в «Звоните ДиКаприо!», однако «визитной карточкой» стал телесериал «Кухня». Богатый опыт участия в скетч-шоу и комедийных стенд-апах позволил проявить себя в проекте «Квнщики». Актер Андрей Бурковский женат на девушке Ольге, с которой редко посещает светские мероприятия. Семья воспитывает двоих детей: сына Максима и дочь Алису.
Фильмография
Актёр
- 8.0
Летучий корабль2024, 100 мин
- 9.2
Повелитель ветра2023, 99 минБесплатно
- 8.4
Мерзлая земля2022
- 8.8
Я на перемотке!2022, 84 мин
- 6.1
Чиновник2021, 76 мин
- 8.9
За час до рассвета2021
- 6.2
Солнечная линия2021, 68 мин
- 8.9
Крутиксы2021
- 8.9
Бендер: Последняя афера2021, 96 минБесплатно
- 8.8
Смертельные иллюзии2020, 103 мин
- 8.4
Хороший человек2020
- 9.0
Медиатор2020
- 8.6
Трезвый водитель2018, 96 мин
- 8.9
Тобол (2018)2018
- 8.5
Пушкин2016
- 8.7
Ставка на любовь2015, 88 мин
- 9.4
Последний из Магикян2013
- 8.8
Даешь молодежь!2009