Ставка на любовь (фильм, 2015) смотреть онлайн
О фильме
Романтическая комедия Артема Михалкова о маленьком армянине в большом Лас-Вегасе.
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Официант Давид собирается сделать своей девушке предложение, но попадает в крупную передрягу из-за своего лучшего друга Кости и по совместительству лучшего игрока в покер. Чтобы спасти ситуацию, Давиду и Косте приходится поменяться местами: без пяти минут жених отправляется покорять мировую столицу казино, а талантливый картежник остается спасать его личную жизнь.
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Рейтинг
- Режиссёр
Артём
Михалков
- ОААктёр
Ованнес
Азоян
- Актёр
Андрей
Бурковский
- Актриса
Катерина
Шпица
- Актёр
Андрей
Смоляков
- Актёр
Ян
Цапник
- Актёр
Вадим
Андреев
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- ПМАктриса
Полина
Максимова
- Актёр
Александр
Ревва
- Актёр
Дмитрий
Хрусталев
- АЛСценарист
Алексей
Ляпоров
- СМСценарист
Сурен
Мкртчян
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Резо
Гигинеишвили
- Продюсер
Артём
Михалков
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хошабаев
- СДХудожница
Сабина
Джалалова
- ИОМонтажёр
Игорь
Отдельнов
- КАМонтажёр
Кирилл
Абрамов
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Слобцов
- ИЕМонтажёр
Игорь
Ефремов
- МАОператор
Марат
Адельшин
- Композитор
Иван
Канаев
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов
- АМКомпозитор
Алексей
Массалитинов
- ИПКомпозитор
Игорь
Попцов