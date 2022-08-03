Ставка на любовь
Wink
Фильмы
Ставка на любовь

Ставка на любовь (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.82015, Ставка на любовь
Комедия, Мелодрама88 мин16+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

О фильме

Романтическая комедия Артема Михалкова о маленьком армянине в большом Лас-Вегасе.

Увидеть сразу несколько отечественных звезд кинематографа в одном проекте вы сможете, если будете фильм 2015 года «Ставка на любовь» смотреть онлайн в HD качестве.

Официант Давид собирается сделать своей девушке предложение, но попадает в крупную передрягу из-за своего лучшего друга Кости и по совместительству лучшего игрока в покер. Чтобы спасти ситуацию, Давиду и Косте приходится поменяться местами: без пяти минут жених отправляется покорять мировую столицу казино, а талантливый картежник остается спасать его личную жизнь.

Не терпится узнать, чем закончится эта авантюра? Спешите фильм «Ставка на любовь» (2015) смотреть онлайн в хорошем качестве на портале Wink.

Поднять себе настроение легко, если комедию «Ставка на любовь» смотреть онлайн!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ставка на любовь»