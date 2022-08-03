Романтическая комедия Артема Михалкова о маленьком армянине в большом Лас-Вегасе.



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Официант Давид собирается сделать своей девушке предложение, но попадает в крупную передрягу из-за своего лучшего друга Кости и по совместительству лучшего игрока в покер. Чтобы спасти ситуацию, Давиду и Косте приходится поменяться местами: без пяти минут жених отправляется покорять мировую столицу казино, а талантливый картежник остается спасать его личную жизнь.



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