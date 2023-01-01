Катерина Шпица
- Карьера
- Актриса
- Дата рождения
- 29 октября 1985 г. (39 лет)
Биография
Катерина Шпица – актриса театра и кино, сыгравшая главную роль в картине «Метро», известна по сериалам «Реальные пацаны», «Катя: военная история», фильмам «Елки – 5», «Завтрак у папы» и другим российским кинолентам. Будущая актриса появилась на свет в Перми, когда ее мама гостила у родственников. Родители жили в Республике Коми, а в Пермь переехали, когда дочке было 13 лет. Она получала образование в школе с углубленным изучением французского языка. Начала посещать школьную театральную студию. Первые роли Катерина Шпица исполнила в любительских спектаклях, где все персонажи говорили только на французском. Затем она стала участницей театра-студии «КОД». Актерское образование получила в Пермском институте культуры. В 2005 года артистка переехала в Москву, работала моделью, хореографом, певицей. Затем ей предложили роль в комедийной картине «Адам и превращение Евы». После этого она сыграла в киноленте «Принцесса цирка», а позже снималась в сериалах «Сваха», «Синие ночи», «Легенды колдовской любви». Главную героиню актриса сыграла в картине «Катя: военная история». Образ Катерины Шпицы в фильме подарил ей зрительскую любовь и признание. Ярких персонажей девушка воплотила в картинах «Поддубный», «Метро», «Подарок с характером», «Экипаж», «Пятница».
Фильмография
Актриса
- 8.5
Папу маме заверни2024, 106 мин
- 8.8
У людей так бывает2023, 94 мин
- 8.3
Топи2021
- 8.2
Зема 3. Новогодний замес2021, 60 минБесплатно
- 9.4
Желтый глаз тигра2018
- 8.6
Крымский мост. Сделано с любовью!2018, 98 минБесплатно
- 9.3
Елки 52016, 84 минБесплатно
- 9.1
Синдбад. Пираты семи штормов2016, 74 мин
- 8.7
Ставка на любовь2015, 88 мин
- 9.3
Завтрак у папы2015, 88 мин
- 9.2
Метро2012, 126 мин