Биография

Катерина Шпица – актриса театра и кино, сыгравшая главную роль в картине «Метро», известна по сериалам «Реальные пацаны», «Катя: военная история», фильмам «Елки – 5», «Завтрак у папы» и другим российским кинолентам. Будущая актриса появилась на свет в Перми, когда ее мама гостила у родственников. Родители жили в Республике Коми, а в Пермь переехали, когда дочке было 13 лет. Она получала образование в школе с углубленным изучением французского языка. Начала посещать школьную театральную студию. Первые роли Катерина Шпица исполнила в любительских спектаклях, где все персонажи говорили только на французском. Затем она стала участницей театра-студии «КОД». Актерское образование получила в Пермском институте культуры. В 2005 года артистка переехала в Москву, работала моделью, хореографом, певицей. Затем ей предложили роль в комедийной картине «Адам и превращение Евы». После этого она сыграла в киноленте «Принцесса цирка», а позже снималась в сериалах «Сваха», «Синие ночи», «Легенды колдовской любви». Главную героиню актриса сыграла в картине «Катя: военная история». Образ Катерины Шпицы в фильме подарил ей зрительскую любовь и признание. Ярких персонажей девушка воплотила в картинах «Поддубный», «Метро», «Подарок с характером», «Экипаж», «Пятница».