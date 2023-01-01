Молодая гвардия
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Молодая гвардия (сериал, 2015) смотреть онлайн

2015, Молодая гвардия 1 сезон
Военные, Русские12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Фильм рассказывает о событиях 1942-43 годов, происшедших в оккупированном немецкими войсками небольшом городке Краснодоне. Вчерашние школьники создают подпольную организацию и начинают свою борьбу против фашистов.

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Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодая гвардия»

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