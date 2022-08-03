Молодая гвардия. Сезон 1. Серия 5
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Детям
Молодая гвардия
1-й сезон
5-я серия

Молодая гвардия (сериал, 2015) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

2015, Молодая гвардия. Сезон 1. Серия 5
Военный, Драма18+

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О сериале

Фильм рассказывает о событиях 1942-43 годов, происшедших в оккупированном немецкими войсками небольшом городке Краснодоне. Вчерашние школьники создают подпольную организацию и начинают свою борьбу против фашистов.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Драма
Качество
SD
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодая гвардия»