Биография

Никита Тезин – актер, появился на свет 9 июля 1987 года в городе Севастополе. Стал узнаваемым после роли кадета в телесериале «Кремлевские курсанты». В юношеские годы Никита занимался футболом, но его мечтой была большая сцена. Как только парень закончил школу, он сразу уехал в Москву, намереваясь поступить в Щукинское училище. Благодаря своему таланту Никита сумел пройти все вступительные экзамены и получил место в знаменитом театральном институте. Актер женат на актрисе Любе Баханковой. Никита начал появляться на экранах до окончания обучения. Сначала роли в фильмах Тезина были эпизодическими, ему повезло быть задействованным в успешных проектах «Кулагин и партнеры», «Папины дочки», «Осенний детектив». Получив профессиональное образование, артист выбрал сцену театра и стал работать в московском театре «Около дома Станиславского». В 2009 году актер появился на телевидении, сыграв одну из главных ролей в сериале «Кремлевские курсанты». В том же году он сыграл главного персонажа в фильме «Разжалованный». Актер привлек внимание зрителей в киноленте «Матч» 2011 года, там он работал вместе с Сергеем Безруковым. Актер сыграл роль Васьки в фильме «Дубровский», снятом по мотивам повести А.С. Пушкина.