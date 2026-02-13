Освободившись из тюрьмы, молодая женщина пытается найти дочь, которую родила в заключении. Фильм «Кукла» — психологическая драма, ставшая режиссерским дебютом Егора Бероева.



У Нади впереди была вся жизнь, но череда трагических событий перевернула все: в один день она потеряла отца и убила жениха, узнав о его измене. Приговор не заставил себя долго ждать — шесть лет лишения свободы в колонии. Именно там Надя рожает дочку, которую у нее тут же забирают. Однако по окончании срока она решает встать на путь исправления и найти девочку, в чем ей вызывается помогать новый друг Андрей.



Сможет ли Надя стать хорошей матерью, расскажет фильм «Кукла» (2025), доступный в онлайн-кинотеатре Wink.

