Биография

Егор Бероев – актер кино, театра и дубляжа. Также на его счету – один телеспектакль и три клипа. Помимо этого, Бероев является общественным деятелем, занимается благотворительностью и реализует проекты, направленные на поддержку особенных детей. Бероев – продолжатель семейных актерских традиций. Родители Егора Бероева служили в театре и снимались в кино. Дед, Вадим Борисович, является заслуженным артистом. Бабушка также снималась в кино и участвовала в антрепризах и театральных постановках. Кроме того, оба брата Егора связали свои жизни с кинематографом. На сцене Бероев появился еще в семь лет, а в кино дебютировал сразу после школы. Первой его работой стала роль в фильме «Посвящение в любовь». Критики высоко оценили перспективного артиста. Он получил еще несколько ролей, в том числе в сериалах «Семейные тайны» и «Свалка». На съемках киноленты «Игры в модерн» актер сам выполнял каскадерские трюки и даже был травмирован. Широкая известность пришла к Бероеву после съемок в фильме «Турецкий гамбит», где он сыграл роль Эраста Фандорина.