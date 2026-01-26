8.82025, Золотой дубль
Драма, Спортивный105 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Золотой дубль (фильм, 2025) смотреть онлайн
О фильме
Легендарный спартаковец Никита Симонян становится тренером ереванского «Арарата» и ставит перед собой невыполнимую задачу: нацеливается на «золотой дубль» — медаль чемпионата и победу в Кубке СССР — но команда не принимает нового тренера, а главный противник готов на все ради победы.
СтранаРоссия
ЖанрСемейный, Спортивный, Драма
КачествоFull HD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.7 IMDb