Золотой дубль
Wink
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Золотой дубль
8.82025, Золотой дубль
Драма, Спортивный105 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Золотой дубль (фильм, 2025) смотреть онлайн

О фильме

Легендарный спартаковец Никита Симонян становится тренером ереванского «Арарата» и ставит перед собой невыполнимую задачу: нацеливается на «золотой дубль» — медаль чемпионата и победу в Кубке СССР — но команда не принимает нового тренера, а главный противник готов на все ради победы.

Страна
Россия
Жанр
Семейный, Спортивный, Драма
Качество
Full HD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.7 IMDb