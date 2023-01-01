Биография

Сергей Газаров – актер, сценарист, кинорежиссер и продюсер. В кино и на сцене ему удавалось воплощать совершенно разных персонажей. В разное время артист мастерски сыграл насильника, цыганского барона, революционера, олигарха, губернатора, военнослужащего. Будущий актер родился в Баку. Его отец был директором конфетной фабрики, а затем стал управлять винным заводом в Баку. Мать имела бухгалтерское образование. Окончив школу, юноша сдал вступительные экзамены в местный театральный институт, но не прошел по конкурсу. Устроился на бакинский Дом офицеров, занимался оформлением сцены и оттачивал актерское мастерство, чтобы поступить в вуз. Через год он был принят в ГИТИС. Большую роль в его судьбе сыграл Олег Табаков, который вопреки мнению остальных членов комиссии взял его на свой курс. Первые профессиональные роли Сергей Газаров исполнил на сцене московского театра «Современник», где работал в течение 6 лет после окончания вуза. В кино актер начал сниматься также по приглашению Табакова, который предложил Газарову сыграть в картине «Незваный друг» в 1980 г. Со временем он завоевал зрительское признание, снявшись во многих кинолентах. Самыми известными фильмами Сергея Газарова являются «История одной бильярдной команды», «Испанская актриса для русского министра» «Палач», «Next 2», «Турецкий гамбит», «Заяц над бездной», «12», сериалы «След саламандры», «Доктор Тырса», «Экипаж».