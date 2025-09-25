Волкодав (сериал, 2025) смотреть онлайн

Отсидевший за непреднамеренное убийство боец MMA на свободе вновь оказывается втянут в криминальный мир. Боевик «Волкодав» сериал о попытках сбежать от прошлого и неожиданной любви.



Амир по кличке Волкодав был восходящей звездой Калининграда по смешанным единоборствам, однако связь с преступными бандами не проходит бесследно, и он попадает за решетку по обвинению в похищении и убийстве. В заключении Волкодав решает измениться и больше никогда не связываться с криминалом, однако после 11 лет тюрьмы начать законопослушную жизнь не так просто. А тут еще и близкий товарищ Амира попадает в передрягу. Чтобы его спасти, Волкодав начинает поиски сына одиозного олигарха. Помогает ему в этом Татьяна, юристка из крупной компании, отношения с которой у Амира сразу не задаются.



С чем им придется столкнуться во время расследования похищения, вы узнаете, если будете смотреть «Волкодав» (2025).



