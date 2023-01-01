Биография

Лукерья Ильяшенко — российская актриса и певица. Родилась в Самаре 9 июня 1989 года. В 1996 году семилетняя Лукерья с матерью переехала в Москву, где усердно занималась балетом. Девушка тренировалась в Школе балета имени Тихомировой, а затем была принята в труппу «Возрождение», где участвовала в постановках «Лебединого озера» и «Распутина». С 2004 года Ильяшенко играет в театре и мюзиклах, а в 2012 году стала вокалисткой группы «Шпильки». В 2013 году Лукерья Ильяшенко дебютировала сразу с несколькими сериалами — «Студия 17» и «Обмани, если любишь». 2014 год стал поворотным для актрисы: она сыграла яркую роль Леры в скандальном сериале от ТНТ «Сладкая жизнь». Другие известные проекты с участием Лукерьи: сериалы «Молодежка», «Выжить после», Happy End, а также фильмы «Аванпост» и «Танцы насмерть».