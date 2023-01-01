Воровка (фильм, 2023) смотреть онлайн

Вера — девушка с трагической судьбой, росла без родителей, бежала из приемных семей и, в конце концов, связалась с криминалом. Она стала воровкой экстра-класса и в тандеме с хакером, которого она никогда не видела, проворачивает сложные и опасные дела, зарабатывая большие деньги. Всю жизнь Вера безуспешно ищет своего отца, который пропал в нулевых. Уже отчаявшись найти хоть какие-то зацепки, Вера на одном из очередных ограблений натыкается на след своего папы и выясняет жуткие подробности его биографии. Увлеченная расследованием, она не подозревает, что в это время на неё саму началась охота.



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