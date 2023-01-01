Воровка (фильм, 2023) смотреть онлайн
2023, Воровка
Триллер, Боевик18+
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О фильме
Вера — девушка с трагической судьбой, росла без родителей, бежала из приемных семей и, в конце концов, связалась с криминалом. Она стала воровкой экстра-класса и в тандеме с хакером, которого она никогда не видела, проворачивает сложные и опасные дела, зарабатывая большие деньги. Всю жизнь Вера безуспешно ищет своего отца, который пропал в нулевых. Уже отчаявшись найти хоть какие-то зацепки, Вера на одном из очередных ограблений натыкается на след своего папы и выясняет жуткие подробности его биографии. Увлеченная расследованием, она не подозревает, что в это время на неё саму началась охота.
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Рейтинг
- ААРежиссёр
Алексей
Алфёров
- Актриса
Лукерья
Ильяшенко
- ВРАктёр
Вячеслав
Разбегаев
- Актёр
Игорь
Жижикин
- АВАктёр
Александр
Воробьев
- Актёр
Сергей
Комаров
- Актёр
Илья
Коробко
- Актёр
Петар
Зекавица
- АУАктёр
Алексей
Ушаков
- Актриса
Мирослава
Карпович
- МЩАктёр
Максим
Щеголев
- Актёр
Сергей
Астахов
- АБАктёр
Арман
Берикян
- АДАктёр
Андрей
Давыдов
- ВШАктёр
Василий
Шемякинский
- ВВАктриса
Виктория
Высоцкая
- МПСценарист
Михаил
Погосов
- МППродюсер
Михаил
Погосов
- СЕПродюсер
Станислав
Егиянц
- АМПродюсер
Александр
Мерабов
- ИИПродюсер
Иван
Ильин
- ДППродюсер
Джульетта
Погосова
- ДБХудожница
Дарья
Белослюдова
- АФХудожница
Альбина
Фаткуллина
- ДВОператор
Дмитрий
Волков
- СЕКомпозитор
Станислав
Егиянц
- ИСКомпозитор
Игорь
Сычев