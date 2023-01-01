Биография

Вячеслав Разбегаев – актер советского и российского театра и кино. Родился в 1965 году в Москве. Известен зрителям по ролям в популярных боевиках и детективах «Опасная комбинация», «Личный номер», «Немой», «Гнездо кочета», «Оборотень в погонах» и многим другим. На счету артиста более 70 ролей в отечественных фильмах. После окончания школы будущий артист служил в Советской армии на Дальнем Востоке. В 1988 году стал студентом Школы-студии МХАТ, на курсе И. М. Тарханова. По окончании учебы работал в Центральном академическом театре. Там он получил признание зрителей по ролям в пьесах «На дне», «Отелло», «Много шума из ничего», «Маскарад». Артист сотрудничал с Международной конфедерацией театральных союзов, играл в театре «Ателье» и Театре имени Пушкина. Одну из первых ролей в кино Разбегаев получил в 1990 году, в художественном двухсерийном фильме «Зверобой». Популярность пришла к артисту после роли Метиса в цикле фильмов «Антикиллер» и «Антикиллер 2: антитеррор». Во многих картинах актер успешно исполнил главные роли: майор Кочет в «Гнезде Кочета», Елисей Протасов в фильме «Следователь Протасов», Старлей из картины «Немой» и многие другие. Вячеслав Разбегаев успешно работает не только в сфере кино. С 2008 года он серьезно изучает историю российской революции, собирает и публикует ранее неизвестные факты. В 2013 году артист был ведущим программы «Агентство специальных расследований».