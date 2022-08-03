Мафия: Игра на выживание
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Мафия: Игра на выживание

Мафия: Игра на выживание (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

7.92015, Мафия: Игра на выживание
Фантастика, Боевик84 мин18+

О фильме

Москва. Далекое будущее. Карточная игра МАФИЯ стала самым популярным в мире телешоу. Одиннадцать человек соберутся за столом, чтобы выяснить — кто из них Мирный Житель, а кто безжалостная МАФИЯ. Выигравший в схватке получит огромный денежный приз, а проигравший просто умрет…

Страна
Россия
Жанр
Фантастика, Боевик
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.2 КиноПоиск
4.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мафия: Игра на выживание»