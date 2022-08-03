Мафия: Игра на выживание (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
7.92015, Мафия: Игра на выживание
Фантастика, Боевик84 мин18+
О фильме
Москва. Далекое будущее. Карточная игра МАФИЯ стала самым популярным в мире телешоу. Одиннадцать человек соберутся за столом, чтобы выяснить — кто из них Мирный Житель, а кто безжалостная МАФИЯ. Выигравший в схватке получит огромный денежный приз, а проигравший просто умрет…
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Боевик
КачествоSD
Время84 мин / 01:24
Рейтинг
5.2 КиноПоиск
4.2 IMDb
- Режиссёр
Сарик
Андреасян
- Актёр
Виктор
Вержбицкий
- Актёр
Вениамин
Смехов
- Актёр
Юрий
Чурсин
- ВРАктёр
Вячеслав
Разбегаев
- Актриса
Ольга
Тумайкина
- Актёр
Андрей
Чадов
- ВЦАктёр
Вадим
Цаллати
- ВГАктриса
Виолетта
Гетманская
- Актриса
Наталья
Рудова
- Актёр
Евгений
Коряковский
- АГСценарист
Андрей
Гаврилов
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- ВППродюсер
Владимир
Поляков
- МОПродюсер
Макс
Олейников
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- ГИМонтажёр
Георгий
Исаакян
- АЗОператор
Антон
Зенкович
- РВКомпозитор
Роман
Вишневский
- АЗКомпозитор
Алим
Заиров