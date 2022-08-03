Мафия: Игра на выживание (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно

Москва. Далекое будущее. Карточная игра МАФИЯ стала самым популярным в мире телешоу. Одиннадцать человек соберутся за столом, чтобы выяснить — кто из них Мирный Житель, а кто безжалостная МАФИЯ. Выигравший в схватке получит огромный денежный приз, а проигравший просто умрет…

