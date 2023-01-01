Биография

Андрей Чадов — российский актер. Родился в Московской области 22 мая 1980 года. В 12 лет юноша увлекся танцами, с удовольствием занимался ими в студии при театре пластической драмы «Синтез». Его наставником стал Игорь Моисеев. Здесь будущий актер получил хореографическое образование. В 1998 году стал студентом Театрального училища имени Щукина, а спустя год перевелся в Щепкинское на курс Н. Афонина и В. Селезнева. Андрей Чадов дебютировал во второстепенной роли в картине «Лавина». Популярным и узнаваемым актера сделала роль поэта Эдика Савенко в ленте «Русское» и сериале «Курсанты». Затем играл разноплановые роли в картинах «Живой», «Молодой Волкодав», «Сердце врага», «Альпинист», «Была тебе любимая», «Мафия. Игра на выживание», «Неотправленное письмо», «Ускользающая жизнь». Андрей Чадов выступал в театре «Миллениум», его работа отмечена множеством наград.