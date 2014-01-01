Идеальная пара (фильм, 2014) смотреть онлайн бесплатно
9.02014, Идеальная пара
Мелодрамы100 мин12+
Сюжет
Зоя – спортсменка с мужским характером. Поэтому сильному полу с ней тяжело, и они от нее сбегают. Но Зоя мечтает выйти замуж и завести детей. Кеша – холостяк, живет с родителями. Однажды он уходит из дома с намерением жениться на первой встречной. Ей оказывается Зоя, которая решает, что сможет с�делать из Кеши идеального мужа. Он предлагает Зое переделать друг друга: день она, день он. Кеша, наконец, находит женщину своей мечты, которая его понимает. А Зоя встречает отличного парня. Однако скоро обнаруживается, что «переделка» не прошла даром...
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Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb
- ОДРежиссёр
Ольга
Доброва-Куликова
- Актриса
Анна
Уколова
- Актёр
Андрей
Чадов
- ИЗАктриса
Ирина
Знаменщикова
- АНАктёр
Александр
Никольский
- МДАктриса
Мария
Дорогова
- ВААктёр
Виталий
Абдулов
- ЮЛАктёр
Юрий
Лопарев
- НПАктриса
Надежда
Подъяпольская
- ВМАктёр
Виктор
Маркин
- МГАктёр
Максим
Глотов
- АГСценарист
Альжбета
Горицвет
- ИНПродюсер
Илья
Неретин
- СКПродюсер
Сергей
Кешишев
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ГДХудожница
Галина
Даниленко
- СПОператор
Сергей
Павлов
- ЮТКомпозитор
Юрий
Тарасенко