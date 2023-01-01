Биография

Александр Никольский – российский актер. Зрители его знают по работам в популярных сериалах «След», «Зорге» и «Глухарь. Продолжение». Будущий актер родился в 1951 году в Подмосковье, в городе Бронницы. Его родители были учителями и не имели отношения к миру искусства. Зато дед Александра был актером, и внук пошел по его стопам. У Никольского два высших образования. Он окончил Московский областной педагогический институт по специальности «филология»! и Новосибирский государственный театральный институт (актерская мастерская А. Белова). После получения диплома актер сотрудничал с разными областными и республиканскими театрами. Первые его съемки в кино были в сериале «Кулагин и партнеры». Фильмы Александра Никольского: «Кармелита», «Сучья война», «Убить Сталина», «Мамочки», «Отдел», «Ольга», «Филфак» и многие другие. У актера более восьмидесяти работ в кино. Он чаще играет второстепенные роли, но все его образы яркие и интересные. Есть у Александра Викторовича и опыт в озвучивании фильмов. Сейчас актер продолжает сниматься в кино и сериалах, занимается дубляжом. О личной жизни Никольского известно мало, артист не любит говорить о самом сокровенном в интервью.