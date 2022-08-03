Любовь на четырех колесах (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Семейная жизнь Липы, работницы таксопарка, не задалась. Муж Костя давно потерял интерес к «рабочей пчелке» и почти не скрывает своих измен. Последней каплей становится известие о том, что любовница Кости ждет ребенка. Липа отпускает мужа и готовится начать новую жизнь. К несчастью, после развода Костя возвращается снова. Помыкавшись по съeмным квартирам, он намерен поселиться у Липы в квартире вместе со своей любовницей. Удастся ли доброй Липе противостоять людской подлости и отыскать своe заблудившееся счастье?

