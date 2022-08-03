Любовь на четырех колесах
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Любовь на четырех колесах

Любовь на четырех колесах (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

8.82013, Любовь на четырех колесах
Мелодрама95 мин12+

О фильме

Семейная жизнь Липы, работницы таксопарка, не задалась. Муж Костя давно потерял интерес к «рабочей пчелке» и почти не скрывает своих измен. Последней каплей становится известие о том, что любовница Кости ждет ребенка. Липа отпускает мужа и готовится начать новую жизнь. К несчастью, после развода Костя возвращается снова. Помыкавшись по съeмным квартирам, он намерен поселиться у Липы в квартире вместе со своей любовницей. Удастся ли доброй Липе противостоять людской подлости и отыскать своe заблудившееся счастье?

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.0 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Любовь на четырех колесах»