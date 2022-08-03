Любовь на четырех колесах (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
8.82013, Любовь на четырех колесах
Мелодрама95 мин12+
О фильме
Семейная жизнь Липы, работницы таксопарка, не задалась. Муж Костя давно потерял интерес к «рабочей пчелке» и почти не скрывает своих измен. Последней каплей становится известие о том, что любовница Кости ждет ребенка. Липа отпускает мужа и готовится начать новую жизнь. К несчастью, после развода Костя возвращается снова. Помыкавшись по съeмным квартирам, он намерен поселиться у Липы в квартире вместе со своей любовницей. Удастся ли доброй Липе противостоять людской подлости и отыскать своe заблудившееся счастье?
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- СВРежиссёр
Сергей
Влади
- Актриса
Евгения
Лоза
- Актёр
Виктор
Логинов
- КЖАктёр
Кирилл
Жандаров
- Актриса
Светлана
Колпакова
- АНАктёр
Александр
Никольский
- ЕБАктриса
Екатерина
Большакова
- АМАктёр
Алексей
Медведев
- ИШАктёр
Иван
Шмаков
- УКАктриса
Ульяна
Курочкина
- ИПАктриса
Ирина
Пономарева
- НВСценарист
Нина
Вадченко
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- МБМонтажёр
Михаил
Баруздин
- ИБОператор
Игорь
Бондарев