Биография

Алексей Медведев — российский актер, режиссер. Родился в Норильске 14 июня 1979 года. Учился в Институте современного искусства. Во время обучения и несколько лет после выпуска служил в Московском театре имени М. Н. Ермоловой. Дебютной в его карьере киноактера стала эпизодическая роль полицейского в боевике о суперагенте ЦРУ «Превосходство Борна». Танцует, поет, играет в футбол и баскетбол, умеет ездить верхом, управлять мотоциклом и автобусом. Сейчас в фильмографии Алексея Медведева в основном мелодрамы, драмы и короткометражные картины. Среди них: «Маргоша», «Проездной билет», «Гоп-стоп», «Французский доктор», «2 дня», «Опережая выстрел», «Время для двоих», «Секта», «Только о любви», «Ночные ласточки», «Королева бандитов», «Две зимы и три лета», «Любовь на четырех колесах», «Весной расцветает любовь», «Мамочки», «Челночницы», «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!», «Крылья», «Чужая кровь», «День расплаты», «На обрыве», «Тверская» и «Кентавр». Он также выступил режиссером короткометражек «Право выбора» и «Заложница».