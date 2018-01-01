Ну, здравствуй, Оксана Соколова! (фильм, 2018) смотреть онлайн

Сюжет

Комедия положений с Виктором Добронравовым и звездой «Реальных пацанов» Валентиной Мазуниной. Илья Попов поймал удачу за хвост: его наняли вести утреннее шоу на «Мужском радио» – бастионе сексизма в FM-диапазоне. Илья решает как следует отметить это событие. Наутро после грандиозной попойки он просыпается без голоса. Ошарашенный радиоведущий мчится в ближайшую клинику, где доктор предлагает ему чудодейственный укол прямо в голосовые связки. Илья прибегает в студию и занимает место у микрофона, но вместо бархатного баритона эфир «Мужского радио» заполняет нежное сопрано. Сможет ли женщина стать официальным голосом тысяч мужчин?



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