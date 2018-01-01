Ну, здравствуй, Оксана Соколова! (фильм, 2018) смотреть онлайн
Сюжет
Комедия положений с Виктором Добронравовым и звездой «Реальных пацанов» Валентиной Мазуниной. Илья Попов поймал удачу за хвост: его наняли вести утреннее шоу на «Мужском радио» – бастионе сексизма в FM-диапазоне. Илья решает как следует отметить это событие. Наутро после грандиозной попойки он просыпается без голоса. Ошарашенный радиоведущий мчится в ближайшую клинику, где доктор предлагает ему чудодейственный укол прямо в голосовые связки. Илья прибегает в студию и занимает место у микрофона, но вместо бархатного баритона эфир «Мужского радио» заполняет нежное сопрано. Сможет ли женщина стать официальным голосом тысяч мужчин?
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Информация
Рейтинг
- КВРежиссёр
Кирилл
Васильев
- Актёр
Виктор
Добронравов
- Актриса
Валентина
Мазунина
- Актёр
Сергей
Бурунов
- Актёр
Борис
Дергачев
- АБАктёр
Алексей
Базанов
- АСАктёр
Александр
Стефанцов
- Актёр
Николай
Шрайбер
- АМАктёр
Алексей
Медведев
- ИГАктёр
Игорь
Гаспарян
- Актёр
Сергей
Лавыгин
- КВСценарист
Кирилл
Васильев
- ЮКСценарист
Юрий
Касимцев
- Продюсер
Игорь
Толстунов
- АРПродюсер
Андрей
Рыданов
- ПППродюсер
Павел
Попов
- АКПродюсер
Анна
Кагарлицкая
- АПАктриса дубляжа
Александра
Полоник
- ЕДХудожница
Елена
Дронова
- КДМонтажёр
Константин
Данилин
- ИЛМонтажёр
Игорь
Литонинский
- КВ�Монтажёр
Кирилл
Васильев
- АШОператор
Алексей
Шубаков