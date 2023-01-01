Биография

Сергей Лавыгин — актер театра и кино. Родился в Москве 27 июля 1980 года. Актер вырос в семье, далекой от искусства: родители Сергея — физики-математики. Однако молодой парень с детства мечтал о популярности и стремился к узнаваемости. В 14 лет Сергей начал пробовать себя в школьном театре и ставить детские постановки. Чтобы подготовиться к театральному университету, он посещал курсы актерского мастерства и занимался хореографией. После окончания школы с первого раза поступил в Щепкинское училище на актерский факультет, а в 2014 году — в труппу Московского театра юного зрителя. Творческий путь Сергея Лавыгина начался в 2003 году. Его попытки заявить о себе можно увидеть в фильмах «Адвокат 2», «Шпионские игры» и «След». Успех пришел к актеру в 2012 году благодаря комичной роли повара в сериале «Кухня». После этого Сергей продолжил играть своего персонажа в спин-оффах сериала. В 2018 году получил главную роль в ситкоме «#СеняФедя».