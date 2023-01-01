Сергей Лавыгин
- Карьера
- Актёр
- Дата рождения
- 27 июля 1980 г. (44 года)
Биография
Сергей Лавыгин — актер театра и кино. Родился в Москве 27 июля 1980 года. Актер вырос в семье, далекой от искусства: родители Сергея — физики-математики. Однако молодой парень с детства мечтал о популярности и стремился к узнаваемости. В 14 лет Сергей начал пробовать себя в школьном театре и ставить детские постановки. Чтобы подготовиться к театральному университету, он посещал курсы актерского мастерства и занимался хореографией. После окончания школы с первого раза поступил в Щепкинское училище на актерский факультет, а в 2014 году — в труппу Московского театра юного зрителя. Творческий путь Сергея Лавыгина начался в 2003 году. Его попытки заявить о себе можно увидеть в фильмах «Адвокат 2», «Шпионские игры» и «След». Успех пришел к актеру в 2012 году благодаря комичной роли повара в сериале «Кухня». После этого Сергей продолжил играть своего персонажа в спин-оффах сериала. В 2018 году получил главную роль в ситкоме «#СеняФедя».
Фильмография
Актёр
- 9.0
Финист. Первый богатырь2025, 121 мин
- 9.5
Лед 32024, 134 мин
- 9.4
Против всех2022
- 8.5
Совершенно летние2021
- 8.1
Рашн Юг2021, 115 мин
- 9.6
Лед 22020, 125 мин
- 9.4
СеняФедя2018
- 9.0
Ну, здравствуй, Оксана Соколова!2018, 95 мин
- 9.3
Гранд2018
- 9.2
Большая игра2018
- 9.4
Кухня. Последняя Битва2017, 109 мин
- 9.5
Отель Элеон2016
- 9.3
Мамочки2015
- 8.6
Страна чудес2015, 79 мин
- 9.2
Самый лучший день2015, 102 минБесплатно
- 9.1
Горько! 22014, 96 минБесплатно
- 9.5
Кухня в Париже2014, 102 мин