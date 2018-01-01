Фильм Чебурашка 2

Чебурашка 2
2026, Чебурашка 2
Фэнтези, Комедия6+
О фильме

Уже год, как Чебурашка живет у Гены. Ушастик взрослеет, и у друзей часто случаются разногласия. Чебурашка, как любой взрослеющий ребенок, начинает проявлять излишнюю самостоятельность и хулиганить, а Гена пытается его воспитывать.
Все становится только хуже, когда они узнают, что дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений. Смогут ли друзья научиться прислушиваться друг к другу и спасти свой домашний очаг от разрушения?

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный, Фэнтези
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «Чебурашка 2»