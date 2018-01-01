Фильм Чебурашка 2

О фильме
Уже год, как Чебурашка живет у Гены. Ушастик взрослеет, и у друзей часто случаются разногласия. Чебурашка, как любой взрослеющий ребенок, начинает проявлять излишнюю самостоятельность и хулиганить, а Гена пытается его воспитывать.
Все становится только хуже, когда они узнают, что дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений. Смогут ли друзья научиться прислушиваться друг к другу и спасти свой домашний очаг от разрушения?
- Режиссёр
Дмитрий
Дьяченко
- Актёр
Сергей
Гармаш
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актриса
Ольга
Кузьмина
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- ПМАктриса
Полина
Максимова
- Актёр
Сергей
Лавыгин
- Актёр
Дмитрий
Лысенков
- Актёр
Артём
Быстров
- СЗАктриса
Софья
Зайка
- ИКАктёр
Илья
Кондратенко
- Актриса
Ева
Смирнова
- НЩАктриса
Наталья
Щукина
- ЕЧАктриса
Екатерина
Чередник
- ОСАктёр
Оливье
Сиу
- Актриса
Марина
Коняшкина
- Сценарист
Виталий
Шляппо
- ВКСценарист
Василий
Куценко
- ВЗСценарист
Вячеслав
Зуб
- АМСценарист
Анатолий
Молчанов
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- ЮСПродюсер
Юлиана
Слащева
- МТПродюсер
Михаил
Ткаченко
- СМПродюсер
Сергей
Маевский
- ИВПродюсер
Ирина
Винтовкина
- ФСХудожник
Фёдор
Савельев
- СНХудожник
Светлана
Никитина
- Оператор
Иван
Лебедев