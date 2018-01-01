Фильм Чебурашка 2

Уже год, как Чебурашка живет у Гены. Ушастик взрослеет, и у друзей часто случаются разногласия. Чебурашка, как любой взрослеющий ребенок, начинает проявлять излишнюю самостоятельность и хулиганить, а Гена пытается его воспитывать.

Все становится только хуже, когда они узнают, что дом Гены хотят снести ради строительства парка развлечений. Смогут ли друзья научиться прислушиваться друг к другу и спасти свой домашний очаг от разрушения?



