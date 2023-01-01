Биография

Михаил Ткаченко — российский кинопродюсер, выходец КВН. Известен продюсированием проекта «Даешь молодежь» и работой на телевидении. Сериалы Михаила Ткаченко любимы и популярны. Кроме общеизвестных совместных работ с другими мастерами кино, такими как «Мамочки» и «Кузня», талантливый организатор имеет много других серьезных работ. Всего продюсировал 51 проект, начиная с 2009 года. Юмористический мини-сериал «Одна за всех» — его продюсерский дебют. Кроме развлекательных и молодежных лент в работе продюсера особое место занимают драматические картины совсем иной направленности, что говорит о глубине понимания современности: «Лапси» 2018 года, «Текст» 2019 года, семейная комедия «Родители» 2020 года. Сейчас продюсер работает в группе по съемкам двух проектов — «Медиатор» и «Большая секунда».