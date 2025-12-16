Люба Управдом (сериал, 2025) смотреть онлайн

Люба Управдом
Люба Управдом
2025, Люба Управдом 1 сезон
Комедия16+
О сериале

В свежей многоэтажке появляется новая управляющая — инициативная и принципиальная женщина, которая перевернет устоявшиеся порядки. Комедия «Люба Управдом» — сериал с Ольгой Кузьминой о том, как важно не опускать руки.

Любовь совсем недавно развелась и переехала с двумя детьми в новую квартиру. Но там ее поджидают неприятности: управляющая компания выполняет свою работу из рук вон плохо, да еще и хитрые сотрудники кладут общественные деньги к себе в карман. Люба знает — с должным старанием новый дом можно преобразить, но для этого организацию нужно взять в свои руки. Однако инициатива наказуема, поэтому новые соседи относятся к начинаниям управдома-выскочки с откровенным раздражением. Cо временем упорство Любы берет верх, и жизнь в доме начинает меняться.

С чем столкнутся жители на пути к взаимопониманию, расскажет сериал «Люба Управдом» (2025). Смотреть жизненную комедию можно в онлайн-кинотеатре Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

