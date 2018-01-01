Биография

Российский актер Андрей Мокеев запомнился зрителям яркой харизмой и талантливой игрой в криминальных и драматических сериалах. Артист родился в Мурманске 29 сентября 1961 года. Андрей вырос в родном северном городе. После школы учился в театральном училище Мурманска. Получив диплом, играл в полупрофессиональном театре-студии «На улице Радищева». Позже вошел в труппу театра Северного флота, а с 2016 года — артист Лодейнопольского драмтеатра «Апрель». На экране впервые появился в 2000 году в эпизоде комедии «Алхимики». Далее актер четыре года не снимался, поэтому полноценным дебютом Мокеева можно считать роль боцмана в сериале «Конвой PQ-17». Андрей Мокеев отличается не только талантом и запоминающейся внешностью, но и плодовитостью. Каждый год на экраны выходит от двух до шести проектов с его участием. Самые известные — семейный приключенческий кинофильм «Календарь ма(й)я» и криминальная лента «Просто Джексон». Помимо большого экрана, актера часто можно увидеть в телесериалах, таких как «Купчино», «Экспроприатор», «Григорий Р.», «Книжная девочка».