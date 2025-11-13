Трудно быть богом (фильм, 2013) смотреть онлайн

«Трудно быть богом» (фильм 2013) — мрачная антиутопия режиссера Алексея Германа, снятая по мотивам одноименного романа братьев Бориса и Аркадия Стругацких. В роли Руматы Эсторского — Леонид Ярмольник, известный сегодня по фэнтези-сериалу «Бар «Один звонок».



Землянин-историк под именем Руматы Эсторского отправляется на планету Арканар, цивилизация которой застряла в жестоком, варварском средневековье. Румата — человек из будущего, с доступом к знаниям и идеалам, воплощает надежду тех, кто верит в просвещение и развитие. Но его задача — наблюдать за местными жителями, не вмешиваясь и не используя свое преимущество. Однако нарастающий террор, массовые казни, уничтожение интеллигенции ставят Румату перед мучительным выбором: остаться наблюдателем или вступить в бой, нарушив все правила. Возможно ли хладнокровно смотреть на страдания тех, кого можно спасти?



