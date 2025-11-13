Трудно быть богом (фильм, 2013) смотреть онлайн
О фильме
«Трудно быть богом» (фильм 2013) — мрачная антиутопия режиссера Алексея Германа, снятая по мотивам одноименного романа братьев Бориса и Аркадия Стругацких. В роли Руматы Эсторского — Леонид Ярмольник, известный сегодня по фэнтези-сериалу «Бар «Один звонок».
Землянин-историк под именем Руматы Эсторского отправляется на планету Арканар, цивилизация которой застряла в жестоком, варварском средневековье. Румата — человек из будущего, с доступом к знаниям и идеалам, воплощает надежду тех, кто верит в просвещение и развитие. Но его задача — наблюдать за местными жителями, не вмешиваясь и не используя свое преимущество. Однако нарастающий террор, массовые казни, уничтожение интеллигенции ставят Румату перед мучительным выбором: остаться наблюдателем или вступить в бой, нарушив все правила. Возможно ли хладнокровно смотреть на страдания тех, кого можно спасти?
СтранаРоссия
ЖанрФантастика, Драма
КачествоSD
Время170 мин / 02:50
Рейтинг
- Режиссёр
Алексей
Герман
- Актёр
Леонид
Ярмольник
- Актёр
Юрий
Цурило
- НМАктриса
Наталья
Мотева
- АЧАктёр
Александр
Чутко
- ЕГАктёр
Евгений
Герчаков
- ВГАктёр
Валентин
Голубенко
- ПМАктёр
Пётр
Меркурьев
- ОБАктёр
Олег
Ботин
- Актёр
Константин
Быков
- ЮДАктёр
Юрий
Думчев
- АКАктёр
Александр
Карпухов
- АРАктёр
Александр
Ронис
- АМАктёр
Андрей
Мокеев
- МТАктёр
Михаил
Теплицкий
- АЛАктёр
Анвар
Либабов
- АЛАктёр
Александр
Левит
- ВРАктёр
Владимир
Розыграев
- ДКАктёр
Дмитрий
Карпов
- АОАктёр
Андрей
Обарухин
- ЮЛАктёр
Юрис
Лауциньш
- РИАктёр
Рамис
Ибрагимов
- ГЧАктёр
Геннадий
Четвериков
- ЕВАктёр
Евгений
Важенин
- ВВАктёр
Валерий
Величко
- МГАктёр
Михаил
Гуро
- АДАктёр
Александр
Дралюк
- ЕМАктёр
Евгений
Мундум
- Актёр
Юрий
Нифонтов
- АОАктриса
Анна
Овсянникова
- АОАктёр
Александр
Орловский
- МРАктриса
Марина
Рокина
- ВСАктёр
Вадим
Смирнов
- АЧАктёр
Александр
Чередник
- ВГАктёр
Виктор
Гахов
- ВИАктёр
Виталий
Исаков
- АКАктриса
Анастасия
Каптуренко
- БПАктёр
Борис
Петров
- ЮРАктёр
Юрий
Решетников
- ЛРАктёр
Леонид
Ривман
- АЧАктёр
Алексей
Чардымский
- ТШАктёр
Томас
Шарапов
- ВГАктёр
Вадим
Голиков
- ЮААктёр
Юрий
Ашихмин
- ДВАктёр
Дмитрий
Владимиров
- ДСАктёр
Дмитрий
Соловьев
- ЗКАктёр
Зураб
Кипшидзе
- АЮАктёр
Александр
Юдин
- ВДАктёр
Василий
Домрачев
- АЗАктёр
Антон
Захаров
- ЕЛАктёр
Евгений
Левицкий
- Сценарист
Алексей
Герман
- СКСценарист
Светлана
Кармалита
- АССценарист
Аркадий
Стругацкий
- БССценарист
Борис
Стругацкий
- РНПродюсер
Рушан
Насибулин
- ВИПродюсер
Виктор
Извеков
- МАМонтажёр
Мария
Амосова
- ВИОператор
Владимир
Ильин
- ЮКОператор
Юрий
Клименко
- ВЛКомпозитор
Виктор
Лебедев