Биография

Евгений Герчаков — советский и российский актер театра и кино, актер дубляжа. В 2005 году ему присвоено название «Народный артист России». Родился в Находке 31 июля 1949 года. Отец Евгения был морским офицером и меломаном. Мать — драматическая актриса. Родители иногда выступали дуэтом и имели успех у зрителей. В детстве Евгений не думал об искусстве, так как серьезно занимался футболом и готовился к спортивной карьере. Но по просьбе матери он уехал в Москву, где поступил в музыкальное училище имени Гнесиных. Также юноша занимался в мастерской Александра Михайлова и под его руководством в 1972 году получил диплом артиста Театра музыкальной комедии в Санкт-Петербурге. Сразу после выпуска Герчаков пришел в Центральный театр Советской Армии, где проработал до 1982 года. С 1990 года поступил на службу в Театр на Малой Ордынке. Кроме того, мэтр сыграл несколько ролей в театре «У Никитских ворот». Горчаков озвучил некоторое количество мультипликационных фильмов и выпустил собственный компакт-диск с песнями о любви‚ которые исполнил самостоятельно. В «Институте русского театра» он преподавал актерское мастерство. Карьера Евгения Герчакова в кино началась в 1976 году с фильма «Город с утра до полуночи». Биография актера связана с культовыми для российских зрителей фильмами: «Русь изначальная», «Ширли-Мырли», «Такси Блюз». В 2022 году актер сыграл психолога в сериале «Уничтожанна». На 2024 год в его портфеле 56 киноролей.