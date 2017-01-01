Бабушка лeгкого поведения (фильм, 2017) смотреть онлайн
9.32017, Бабушка лeгкого поведения
Комедии81 мин18+
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Сюжет
Мастер перевоплощений Саня по прозвищу Трансформер провернул кучу афер, точь-в-точь изображая десятки персонажей. Но в этот раз он украл не у тех… Теперь у парня на хвосте очень плохие люди с пистолетами. Саня решает залечь на дно в доме престарелых в образе пожилой тети.
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Рейтинг
5.2 КиноПоиск
3.8 IMDb
- Режиссёр
Марюс
Вайсберг
- Актёр
Александр
Ревва
- НЧАктриса
Наталья
Чистякова-Ионова
- Актёр
Филипп
Киркоров
- Актриса
Елена
Валюшкина
- Актёр
Владимир
Толоконников
- ЕГАктёр
Евгений
Герчаков
- Актриса
Ёла
Санько
- ОБАктриса
Ольга
Благая
- Актриса
Наталья
Бардо
- Актриса
Марина
Федункив
- СДСценарист
Саид
Давдиев
- Сценарист
Евгений
Шелякин
- Сценарист
Марюс
Вайсберг
- Сценарист
Александр
Ревва
- Продюсер
Марюс
Вайсберг
- Продюсер
Александр
Ревва
- МАХудожница
Марианна
Артемьева
- ДДМонтажёр
Дэвид
Додсон