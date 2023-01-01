Биография

Наталья Бардо — российская актриса. Родилась в Москве 5 апреля 1988 года. В школьные годы будущая артистка посещала художественную и музыкальную школы, занималась баскетболом, балетом и художественной гимнастикой. В 2007 году Наталья прошла кастинг в телепроект «Дом 2», в котором участвовала около полугода. Окончила Московский банковский экономический колледж со специальностью «Банковское дело», а также школы модельного бизнеса и актерского мастерства. Будучи школьницей, Наталья Бардо снялась в эпизодической роли «Пушкин. Последняя дуэль». Актриса наиболее известна по таким проектам, как озорная комедия с Еленой Захаровой «В Россию за любовью!», приключенческий фильм с перестрелками и погонями в горах «Альпинисты», молодежная комедия о внутренней красоте «Анжелика», фарсовая комедия с Александром Реввой и Глюкозой «Бабушка легкого поведения», ситком «Улетный экипаж», раскованная комедия с Павлом Деревянко «Ночная смена», короткометражка «Генератор желаний» и скетчком «#вмаскешоу».