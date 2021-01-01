Зема 3. Новогодний замес (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Специальный праздничный эпизод сериала о жизни четких пензенских пацанов перенесет зрителей в доковидную эпоху и расскажет предысторию Макса и Гуся. Пенза, 2017. У Макса и Гуся нет денег на празд�нование Нового года. Знакомство с аниматорами в костюмах Деда Мороза и Снегурочки вдохновляет героев открыть собственный бизнес. Приключения Макса Мороза и Гуся Снегурочки начинаются!



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