Зема 3. Новогодний замес
Wink
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Зема 3. Новогодний замес
8.22021, Зема 3. Новогодний замес
Комедии60 мин18+

Зема 3. Новогодний замес (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Специальный праздничный эпизод сериала о жизни четких пензенских пацанов перенесет зрителей в доковидную эпоху и расскажет предысторию Макса и Гуся. Пенза, 2017. У Макса и Гуся нет денег на празднование Нового года. Знакомство с аниматорами в костюмах Деда Мороза и Снегурочки вдохновляет героев открыть собственный бизнес. Приключения Макса Мороза и Гуся Снегурочки начинаются!

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зема 3. Новогодний замес»

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