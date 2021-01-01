Зема 3. Новогодний замес (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Специальный праздничный эпизод сериала о жизни четких пензенских пацанов перенесет зрителей в доковидную эпоху и расскажет предысторию Макса и Гуся. Пенза, 2017. У Макса и Гуся нет денег на празд�нование Нового года. Знакомство с аниматорами в костюмах Деда Мороза и Снегурочки вдохновляет героев открыть собственный бизнес. Приключения Макса Мороза и Гуся Снегурочки начинаются!
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Информация
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Вадим
Валиуллин
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актёр
Владимир
Карпук
- Актёр
Семён
Молоканов
- Актёр
Денис
Сундуков
- Актёр
Артём
Бординов
- Актёр
Кирилл
Нагиев
- Актриса
Наталья
Бардо
- Актёр
Александр
Демидов
- Актёр
Владимир
Сычев
- Актриса
Катерина
Шпица
- Сценарист
Вадим
Валиуллин
- Продюсер
Андрей
Шишканов
- Продюсер
Дмит�рий
Щербанов
- Продюсер
Денис
Рябцев
- ДВПродюсер
Дмитрий
Власов
- АЯХудожница
Анна
Яскевич
- АИМонтажёр
Александр
Иванов
- Монтажёр
Вадим
Валиуллин
- АПМонтажёр
Андр�ей
Полубояринов
- КШМонтажёр
Константин
Штыхно