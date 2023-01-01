Биография

Вадим Валиуллин — режиссер, сценарист, продюсер, монтажер, актер. Победитель Всероссийских фестивалей «Кинотавр» и «Короче» в номинациях «Лучший короткометражный фильм» и «Лучший сценарий», обладатель специального приза кинофестиваля «Котбус-2016». Родился в Уфе 13 июля 1987 года. Еще в детстве будущий кинодеятель начал увлекаться написанием мистических рассказов и сказок, а также самостоятельно изучать видеомонтаж. В 2011 году окончил киношколу Булата Юсупова, а в 2019 году — Академию кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова со специальностью «режиссура». В 2013 году основал продакшн-студию From Outer Space Production. В 2015 году Вадим Валиуллин спродюсировал и снял полнометражный фильм «Мертвым повезло», премьерный показ которого состоялся на кинофестивале «Кинотавр-2017». Еще одним успешным проектом стал сериал «Зема», где он выступил как сценарист, продюсер и монтажер. В 2016 году попробовал себя в качестве актера в короткометражном фильме «Кредит».