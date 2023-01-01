Артём Бординов

Биография

Артем Бординов — блогер, актер. Родился в Пензе 15 марта 1993 года. Еще в детстве артисту прививала любовь к искусству его мама, которая часто музицировала. Поступив в Пензенский государственный университет архитектуры и строительства, Артем стал участником Высшей лиги КВН в составе команды «C.У.Р.A». Позже начал работать ведущим на корпоративных мероприятиях и свадьбах. Артем Бординов ведет свой канал на YouTube, для которого снимает юмористический контент. В 2017 году он начал актерскую деятельность — первым проектом артиста стал веб-сериал «Зема», в котором Артем исполнил роль Тяпы.