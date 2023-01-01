Биография

Кирилл Нагиев — российский актер. Родился в Ленинграде 31 августа 1989 года. Артист вырос в творческой семье шоумена Дмитрия Нагиева и телеведущей Алисы Шер. Кирилл не собирался идти по стопам родителей, однако после получения аттестата передумал и поступил в Школу-студию МХАТ. Спустя 2 года будущий актер перевелся в Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства, которую окончил в 2011 году. Еще будучи школьником, Кирилл Нагиев вместе с именитым отцом снялся в комедийном сериале «Осторожно, Задов! или Похождения прапорщика». Сейчас в фильмографии актера более 40 ролей. Он наиболее известен по таким проектам, как экранизация бестселлера Дмитрия Глуховского «Текст», комедия о перевоспитании мажора «Холоп», ромком Даши Чаруши «Марафон желаний», приключенческая комедия «Принц Сибири» и мелодрама «Столица греха». В 2022 году стартовал новый проект линейки more originals «The Телки», в котором Нагиев исполнил роль хладнокровного и беспринципного парня. Актер также участвовал в съемках новогоднего спецэпизода веб-сериала «Зема».