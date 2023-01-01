Короче, план такой (Сериал 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Молодежная приключенческая комедия «Короче, план такой» — сериал о хакерах, которые перешли на светлую сторону.



Успешная команда хакеров из России считает себя благородными грабителями: им ничего не стоит влезть в кошелек очередного бизнесмена и лишить его крупной суммы денег. Они не знают друг друга, но после того, как очередная операция идет не по плану, хакерам приходится встретиться в реальности. Их личности раскрыты, а на горизонте маячит настоящий, а не виртуальный тюремный срок. Но у них есть выбор: отправиться за решетку или начать работать на российские спецслужбы. Ребята не хотят лишаться свободы и решают трудиться на благо страны и всего мира. Вот только внутри группы начинается борьба за лидерство, а вскоре ст�ановится ясно, что кто-то из участников сотрудничает с врагом.



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