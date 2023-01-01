Короче, план такой (Сериал 2023) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+46 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+46 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 2
- 18+47 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 3
- 18+46 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 4
- 18+47 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 5
- 18+47 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 6
- 18+46 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 7
- 18+46 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Молодежная приключенческая комедия «Короче, план такой» — сериал о хакерах, которые перешли на светлую сторону.
Успешная команда хакеров из России считает себя благородными грабителями: им ничего не стоит влезть в кошелек очередного бизнесмена и лишить его крупной суммы денег. Они не знают друг друга, но после того, как очередная операция идет не по плану, хакерам приходится встретиться в реальности. Их личности раскрыты, а на горизонте маячит настоящий, а не виртуальный тюремный срок. Но у них есть выбор: отправиться за решетку или начать работать на российские спецслужбы. Ребята не хотят лишаться свободы и решают трудиться на благо страны и всего мира. Вот только внутри группы начинается борьба за лидерство, а вскоре ст�ановится ясно, что кто-то из участников сотрудничает с врагом.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Марк
Горобец
- Актёр
Кирилл
Нагиев
- Актриса
София
Каштанова
- ИКАктёр
Игорь
Коровин
- НБАктёр
Никита
Богатов
- Актёр
Михаил
Кремер
- МСАктёр
Михаил
Сафронов
- Актриса
Вероника
Мохирева
- НААктёр
Никита
Абдулов
- Актёр
Максим
Костромыкин
- КСАктёр
Константин
Столяров
- КССценарист
Кирилл
Ситников
- АТСценарист
Александр
Туркин
- ПАСценарист
Павел
Арефьев
- ЕРСценарист
Евгений
Русак
- Продюсер
Вадим
Галыгин
- ВМПродюсер
Владимир
Микулич
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- НЗХудожница
Надежда
Зенкова
- КАМонтажёр
Кирилл
Арасланов
- АСМонтажёр
Арсений
Сюхин
- МАОператор
Морад
Абдель-Фаттах
- АВКомпозитор
Алексей
Волостных