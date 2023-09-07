После успешного завершения миссии с итальянским миллиардером Слава и Алина пытаются незаметно покинуть отель. Однако их планы срываются, и каждому участнику команды имплантируют специальное отслеживающее устройство. Тем временем в группе заводится шпион, который передает все важные сведения американским спецслужбам. Чтобы вычислить предателя, Сергей отправляет хакеров в заснеженную Швейцарию на следующее задание. Справятся ли ребята на этот раз, узнаете в новом эпизоде 1 сезона дерзкой отечественной комедии «Короче, план такой» — 3 серия доступна прямо сейчас онлайн на видеосервисе Wink.

