Короче, план такой. Сезон 1. Серия 3
Wink
Сериалы
Короче, план такой
1-й сезон
3-я серия
8.72023, Короче, план такой. Сезон 1. Серия 3
Комедия18+
Разношерстная команда «русских хакеров» спасает мир. Авантюрная комедия от продюсера Вадима Галыгина

Короче, план такой 1 Сезон 3 Серия

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

После успешного завершения миссии с итальянским миллиардером Слава и Алина пытаются незаметно покинуть отель. Однако их планы срываются, и каждому участнику команды имплантируют специальное отслеживающее устройство. Тем временем в группе заводится шпион, который передает все важные сведения американским спецслужбам. Чтобы вычислить предателя, Сергей отправляет хакеров в заснеженную Швейцарию на следующее задание. Справятся ли ребята на этот раз, узнаете в новом эпизоде 1 сезона дерзкой отечественной комедии «Короче, план такой» — 3 серия доступна прямо сейчас онлайн на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Короче, план такой»