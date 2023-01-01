Биография

Российский актер Константин Столяров появился на свет 7 мая 1973 г., живет и работает в Москве. В его фильмографии более 60 проектов. В возрасте 23-х лет (в 1996 г.) окончил курсы актерского мастерства в мастерской Г.А. Калашниковой в Московском университете культуры и искусств. Тогда же он начал работу в театре «Паприка», проработав там без малого 2 года. С 2004 года снимается в кино и телесериалах. По словам самого Константина, характер имеет нордический, образование музыкальное. Умеет играть на пианино, гитаре, стрелять, драться, водить почти любую технику (права ABCDE) и петь, сочиняет стихи. Мужественная внешность позволяет артисту получать роли в боевиках, детективах и криминальных драмах. В основном роли Константина Столярова в кино – второго плана или эпизодические. В 2012 году режиссер В. Волхонский пригласил его на главную роль в короткометражке «История о встречах и расставаниях». С тех пор роли в фильмах Константину Столярову доставались более крупные. Он снялся также в сериалах, которые имеют высокий рейтинг у зрителей: «Временно недоступен» (2015), «Желтый глаз тигра» (2018), «Ненастье» (2018, снимается и сейчас). В 2020 г. он начал сниматься в сериале «Колл-центр», сыграв персонажа Седого - командира ополченцев.