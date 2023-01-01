Короче, план такой 1 сезон (Сериал 2023) смотреть

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Дерзкая приключенческая комедия в духе «Бумажного дома» от режиссера «Стаи», в которой русские хакеры работают на благо отечества. «Короче, план такой» — сериал, смотреть онлайн который можно на видеосервисе Wink прямо сейчас! В первом сезоне вы познакомитесь с четырьмя компьютерными гениями под никами MegaStar, Red Queen, Sweet Mary и Boss. Ребята знают друг друга только по позывным в сети и никогда не встречались в реальной жизни. Вместе они взламывают счета богатых людей и отнимают у них деньги. Однако все меняется, когда хакеры попадаются на очередном деле и им предлагают выбор — пойти в тюрьму или работать на государство. Ребята быстро принимают решение и выбирают работу во имя безопасности своей страны и всего мира. Но вскоре в команде возникают разногласия и выясняется, что один из них — предатель. Смогут ли хакеры сохранить спокойствие в такой сложной ситуации и найти того, кто передает информацию врагам? Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить динамичную комедию об остроумных авантюристах «Короче, план такой» — 1 сезон сериала ждет вас онлайн на нашем видеосервисе!



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