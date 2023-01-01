Короче, план такой 1 сезон (Сериал 2023) смотреть
Сезоны и серии
- 18+46 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+46 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 2
- 18+47 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 3
- 18+46 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 4
- 18+47 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 5
- 18+47 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 6
- 18+46 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 7
- 18+46 мин
Короче, план такой
Сезон 1 Серия 8
Сюжет
Дерзкая приключенческая комедия в духе «Бумажного дома» от режиссера «Стаи», в которой русские хакеры работают на благо отечества. «Короче, план такой» — сериал, смотреть онлайн который можно на видеосервисе Wink прямо сейчас! В первом сезоне вы познакомитесь с четырьмя компьютерными гениями под никами MegaStar, Red Queen, Sweet Mary и Boss. Ребята знают друг друга только по позывным в сети и никогда не встречались в реальной жизни. Вместе они взламывают счета богатых людей и отнимают у них деньги. Однако все меняется, когда хакеры попадаются на очередном деле и им предлагают выбор — пойти в тюрьму или работать на государство. Ребята быстро принимают решение и выбирают работу во имя безопасности своей страны и всего мира. Но вскоре в команде возникают разногласия и выясняется, что один из них — предатель. Смогут ли хакеры сохранить спокойствие в такой сложной ситуации и найти того, кто передает информацию врагам? Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить динамичную комедию об остроумных авантюристах «Короче, план такой» — 1 сезон сериала ждет вас онлайн на нашем видеосервисе!
Сериал Короче, план такой 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Марк
Горобец
- Актёр
Кирилл
Нагиев
- Актриса
София
Каштанова
- ИКАктёр
Игорь
Коровин
- НБАктёр
Никита
Богатов
- Актёр
Михаил
Кремер
- МСАктёр
Михаил
Сафронов
- Актриса
Вероника
Мохирева
- НААктёр
Никита
Абдулов
- Актёр
Максим
Костромыкин
- КСАктёр
Константин
Столяров
- КССценарист
Кирилл
Ситников
- АТСценарист
Александр
Туркин
- ПАСценарист
Павел
Арефьев
- ЕРСценарист
Евгений
Русак
- Продюсер
Вадим
Галыгин
- ВМПродюсер
Владимир
Микулич
- Продюсер
Александр
Косарим
- Продюсер
Антон
Володькин
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- ТЕАктриса дубляжа
Татьяна
Ермилова
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- НЗХудожница
Надежда
Зенкова
- КАМонтажёр
Кирилл
Арасланов
- АСМонтажёр
Арсений
Сюхин
- МАОператор
Морад
Абдель-Фаттах
- АВКомпозитор
Алексей
Волостных