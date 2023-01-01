Биография

Марк Горобец — российский и украинский режиссер. Родился в Киеве 30 мая 1975 года. Будущий кинодеятель окончил мастерскую Георгия Шкляревского на режиссерском факультете института кино и телевидения Киевского национального университета культуры и искусств в 2005 году. На счету Марка Горобца около 20 проектов, среди которых украинские и российские мелодрамы «Под знаком Девы», «Абонент временно недоступен…», «Седьмая жертва», детективы «Веское основание для убийства», «Одесса-мама», «Тень за спиной», триллеры «Ангел или демон», «Закрытая школа», фантастика «Корабль», драма «Большие деньги», боевик «Желтый глаз тигра», комедии «Счастья! Здоровья!», «Корни», «Готовы на все», мюзикл «1001 ночь, или территория любви», а также скетчком «#вмаскешоу».