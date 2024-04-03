Тур с Иванушками (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Фильм «Тур с Иванушками» (2024) — это российская комедия в стиле «роуд-муви», рассказывающая о народной поп-группе «Иванушки International» и их фанатках, которые решают поехать в тур по стране за кумирами своей юности.
Три подруги понимают, что их достала взрослая жизнь, и, чтобы не потратить ее впустую, решаются на безумство — отправиться в путешествие по югу России вслед за любимым коллективом. На этих гастролях дам поджидают различные курьезы, и первый из них — это 15-летняя дочка одной из подруг, неожиданно увязавшаяся в тур вместе с ними. Комедия наполнена юмором и мелодраматическими моментами, что делает ее интересной как для поклонников группы, так и для широкой аудитории.
Не пропустите легкую и оптимистичную историю о музыке, мечтах и человеческих отношениях. Смотреть фильм «Тур с Иванушками» приглашаем в онлайн-кинотеатр Wink!
Рейтинг
- Режиссёр
Марк
Горобец
- Актриса
Агата
Муцениеце
- Актриса
Анна
Пескова
- ОСАктриса
Ольга
Сухарева
- АОАктриса
Александрина
Олексюк
- Актёр
Роман
Маякин
- Актёр
Роман
Курцын
- КААктёр
Кирилл
Андреев
- Актёр
Андрей
Григорьев-Аполлонов
- КТАктёр
Кирилл
Туриченко
- Актриса
Татьяна
Догилева
- АМСценарист
Анна
Макаренкова
- АНСценарист
Андрей
Никифоров
- ДШСценарист
Дарья
Шелякина
- РБСценарист
Роман
Баранов
- Продюсер
Михаэль
Шлихт
- ДППродюсер
Дмитрий
Пристансков
- СГПродюсер
Сергей
Грибков
- Продюсер
Игорь
Мишин
- НЗХудожница
Надежда
Зенкова
- АГОператор
Андрей
Гуркин
- Композитор
Денис
Дубовик