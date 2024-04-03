Тур с Иванушками (фильм, 2024) смотреть онлайн

Фильм «Тур с Иванушками» (2024) — это российская комедия в стиле «роуд-муви», рассказывающая о народной поп-группе «Иванушки International» и их фанатках, которые решают поехать в тур по стране за кумирами своей юности.



Три подруги понимают, что их достала взрослая жизнь, и, чтобы не потратить ее впустую, решаются на безумство — отправиться в путешествие по югу России вслед за любимым коллективом. На этих гастролях дам поджидают различные курьезы, и первый из них — это 15-летняя дочка одной из подруг, неожиданно увязавшаяся в тур вместе с ними. Комедия наполнена юмором и мелодраматическими моментами, что делает ее интересной как для поклонников группы, так и для широкой аудитории.



Не пропустите легкую и оптимистичную историю о музыке, мечтах и человеческих отношениях.


