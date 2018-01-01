Wink
Тур с Иванушками
Актёры и съёмочная группа фильма «Тур с Иванушками»

Режиссёры

Марк Горобец

Режиссёр

Актёры

Агата Муцениеце

АктрисаКатя
Анна Пескова

АктрисаАся
Ольга Сухарева

АктрисаИнна
Александрина Олексюк

АктрисаЮля
Роман Маякин

АктёрМакс
Роман Курцын

АктёрКоля
Кирилл Андреев

Актёр
Андрей Григорьев-Аполлонов

Актёр
Кирилл Туриченко

Актёр
Татьяна Догилева

Актрисатетя Рита

Сценаристы

Анна Макаренкова

Сценарист
Андрей Никифоров

Сценарист
Дарья Шелякина

Сценарист
Роман Баранов

Сценарист

Продюсеры

Михаэль Шлихт

Продюсер
Дмитрий Пристансков

Продюсер
Сергей Грибков

Продюсер
Игорь Мишин

Продюсер

Художники

Надежда Зенкова

Художница

Операторы

Андрей Гуркин

Оператор

Композиторы

Денис Дубовик

Композитор