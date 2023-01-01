Корни (сериал, 2019) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Телевизионная премьера первого комедийного сериала от участников «КВН»! «Корни» — сериал 2020 года, режиссером которого стал Марк Горобец, представляет собой веселую, но в то же время поучительную историю, наполненную ироничными шутками и нелепыми эпизодами.



Успешный и востребованный столичный топ-менеджер Дима Королев вынужден покинуть свою альма матер и посетить далекий и городок своего детства Залещенск. Отправляется он туда с целью выкупить любимый всеми жителями Дом Культуры, чтобы на его месте воздвигнуть новый развлекательный торговый центр. И все бы прошло успешно, если бы не одно маленькое «но»: в процессе Дима понимает, что директором периферийного ДК назначена его бывшая возлюбленная Алена...



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