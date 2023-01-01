Корни (сериал, 2019) смотреть онлайн бесплатно
- 18+26 мин
Корни
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+25 мин
Корни
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+25 мин
Корни
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
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Корни
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
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Корни
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
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Корни
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
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Корни
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
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Корни
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
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Корни
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
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Корни
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
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Корни
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
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Корни
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
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Корни
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
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Корни
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
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Корни
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
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Корни
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
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Корни
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
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Корни
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
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Корни
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+23 мин
Корни
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 18+25 мин
Корни
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
Сюжет
Телевизионная премьера первого комедийного сериала от участников «КВН»! «Корни» — сериал 2020 года, режиссером которого стал Марк Горобец, представляет собой веселую, но в то же время поучительную историю, наполненную ироничными шутками и нелепыми эпизодами.
Успешный и востребованный столичный топ-менеджер Дима Королев вынужден покинуть свою альма матер и посетить далекий и городок своего детства Залещенск. Отправляется он туда с целью выкупить любимый всеми жителями Дом Культуры, чтобы на его месте воздвигнуть новый развлекательный торговый центр. И все бы прошло успешно, если бы не одно маленькое «но»: в процессе Дима понимает, что директором периферийного ДК назначена его бывшая возлюбленная Алена...
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Марк
Горобец
- КВРежиссёр
Кирилл
Васильев
- Актёр
Марк
Богатырев
- Актёр
Ренат
Мухамбаев
- НСАктриса
Наталья
Скоморохова
- Актриса
Елена
Валюшкина
- Актёр
Сергей
Бачурский
- Актриса
Ксения
Корнева
- Актёр
Владимир
Сычев
- Актриса
Анна
Уколова
- Актёр
Антон
Лапенко
- АКАктриса
Александра
Кузенкина
- МЧСценарист
Михаил
Чистов
- ЯПСценарист
Яна
Прокопенко
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Антон
Федотов
- АМПродюсер
Александр
Масляков мл.
- РППродюсер
Рубен
Партевян
- ККХудожница
Кристина
Козловская
- ВСХудожник
Владислав
Серебренников
- ЕЦХудожница
Евгения
Царько
- Художница
Татьяна
Сударьянто
- НСМонтажёр
Николай
Суходолов
- ТКМонтажёр
Тимур
Корепанов
- ДЗМонтажёр
Денис
Зивьев
- Оператор
Павел
Белявский
- ДПОператор
Денис
Панов
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков